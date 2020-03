Korona vs. Turizmus

Sedením na zadku, ušitím rúška pre suseda či potleskom pre hrdinov dnešných dní sa vzájomná pomoc len začína. Čo môže po karanténe urobiť každý z nás, aby pomohol tým, ktorých vírus zasiahne najviac?

Môžeme len odhadovať ako dlho budeme ešte nosiť rúško. Pri počte vykonaných testov za deň a bubline s nízkym nárastom identifikovaných nakazených, ktorá môže každý deň prasknúť, odhadujem, že asi dlho.

Šurice, Banskobystrický kraj (bohostylevoyagers (Instagram))

V rámci udržiavania sociálneho kontaktu na Facebooku sa ma komentujúca pani opýtala ako som ja osobne zlepšil súčasnú situáciu a čím som prispel za posledné dni? Dobrá otázka. Neviem šiť, takže rúško som nevyrobil ani jedno. Nemám v zásade ani veľa možností ako vytvoriť dezinfekčný prostriedok a už vôbec nie som technik, že by som skonštruoval nejakú masku.

Sú aj iné spôsoby ako sa dá pomôcť. V našej firme máme so spoločníkmi zrejme najlepších zamestnancov. Ich zdravie je pre nás preto alfou-omegou. Rozdistribuovali sme im rúška, vybavili kancelárie dezinfekčnými prostriedkami, dali home office a v prípade potreby práce z firmy im zabezpečujeme odvoz i dovoz, aby sa vyhli MHD.

To je taký základ, ktorý by inak nestál za reč. Na druhej strane, vďaka tomu, že sú zdraví, dokážu pracovať. My dokážeme generovať príjem, zaplatiť ich a navyše pomôcť aj našim klientom. Nadmerná väčšina z nich sú obce, menšie mestá a malí podnikatelia z východného, severovýchodného či južného Slovenska a Hornej Nitry. Už takto majú svojich problémov vyše hlavy a keď ekonomické kladivo korony po karanténe udrie, tu to pocítia najsilnejšie.

Ruku na srdce, koľko z nás po „vyliečení Európy“ zamieri na svoju prvú dovolenku do okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Snina, Humenné či Medzilaborce? Sú to nádherné regióny, kde vždy načerpám novú inšpiráciu. Márne by ste ich však hľadali v top 10 na Tripadvisore (škoda). Cestovný ruch sa po korone opäť obnoví, no už teraz vieme že rok 2020 nebude pre hotelierov, lokálne atrakcie, miestnych výrobcov, múzeá či autokempy úplne najpriaznivejší.

My týmto regiónom podávame pomocnú ruku. Preskupili sme sily a rozhodli sa pomôcť malým a stredným podnikateľom naštartovať ich mikroekonomiky. Bezplatne im ponúkame konzultačné služby a projektový manažment na získanie fondov z Výzvy EÚ na podporu turizmu. A aj keď si za nimi teraz nemôžme spraviť „pracovný výlet“, sme im kedykoľvek k dispozícii online.

Posledný týždeň nám ukázal, že bez najväčších výrobných zamestnávateľov, ekonomika, a najmä tá regionálna, stojí na malých a stredných podnikateľoch. Dajme si preto záväzok, že raz keď karanténa pominie, a my sa budeme môcť voľne pohybovať, zamierime aj do odľahlých kútov Slovenska, podporíme lokálny turizmus, výrobcov či predajcov.

Ja navštívim Hodejov a Jesenské. Jednak preto, lebo je odtiaľ moja spoločníčka z firmy, ale aj preto, lebo mám rád turistiku, Cerovú vrchovinu som ešte nepochodil a Gemer má neopakovateľnú atmosféru.

Kam pôjdete vy?

Znenie výziev z EÚ fondov tu. Kontaktovať nás môžte tu alebo tu.