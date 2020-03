Príbeh Transparentkova - otvoreného mesta Slovenska

Ako sa z provinčného mestečka môže stať sebavedomá, moderná a otvorená samospráva, v ktorej je radosť žiť.

Predstavme si priemerne veľké slovenské mesto. Počet obyvateľov, približne 20.000. Volajme ho „Transparentkovo“. Vo voľbách v roku 2018 si Transparentkovci (obyvatelia Transparentkova) zvolili nové vedenie samosprávy – primátorku aj 15 poslancov. Noví lídri boli zvolení najmä vďaka sľubu, že vyprášia zo samosprávy staré koberce, zrevitalizujú verejné financie a zamedzia bohapustým rozkrádačkám po bývalých kádroch. Ľahšie sa to povie, ako urobí. Hlavne ak odídejší lídri po sebe zanechali na poslednú chvíľu podpísané zmluvy, skartovačky plné papiera a vybrakovanú kasu po predvolebných kortešačkách.

Prešiel rok a pol a Transparenktovo sa krok po kroku dostáva z marazmu. Chuť vedenia makať - je. Vôľa - je. Prekvapivo dobrou konšteláciou hviezd sa dokonca podarilo do mestského parlamentu a richtárskej stoličky zvoliť si aj schopnosti. Čo stále chýba sú peniaze. Nové vedenie si uvedomuje, že na to, aby posunulo mesto koncepčne , pritiahlo späť mladých ľudí, seniorom zabezpečilo dôstojnú starobu, zmenežovalo odvoz a recykláciu odpadu, všetky sociálne služby a ešte aj opravu (a odhŕňanie) ciest či chodníkov nebudú štyri roky stačiť. Stojí teda pred ťažkou dilemou – vydať sa cestou populizmu, rýchlou ihlou šitých riešení a prihrávania kšeftov kamarátom, ktoré z mesta spravia potemkinovskú dedinu, alebo otvoriť samosprávu ľuďom, vysvetliť im, že po rokoch šafárenia zmena nepríde mávnutím čarovného prútika, no zároveň dať im i celému svetu dať možnosť podieľať sa na správe vecí verejných.

"Viac hláv, viac rozumu". Povedali si predstavení Transparentkova a zapojili sa do Výzvy na podporu moderných technológií z EÚ fondov. Pôvodný plán bol dať projekt vypracovať projektovému oddeleniu mesta. Bohužiaľ, vekový priemer departmentu prevýšil 60 rokov a na opísanie využitia open source data by už nemusel stačiť. Rozhodli sa preto požiadať o pomoc projektovú kanceláriu hrdiacu sa svojim proklientským prístupom. Spoločnými silami uvážili, že Transparentkovo je vhodným žiadateľom hneď o niekoľko inteligentných riešení. Treba si však stanoviť priority. Robiť „smart“ len preto, aby som sa pochválil solárnym panelom na poli, ktorý nerobí nič okrem toho, že stojí, nie len že nie je „smart“, je to skôr „dumb“.

Vedeniu Transparentkova ide predovšetkým o zachovanie transparentnosti a priblíženiu sa svojim obyvateľom. Výborná voľba. Ako inak zachovať objektivitu, než podrobiť rozhodovací proces verejnej kontrole? Primátorka spolu so zastupiteľstvom sa rozhodli využiť možnosť migrácie svojich samosprávnych dát z uzavretých skríň sekretárky Milky, pretvoriť ich do digitálnej podoby a sprístupniť ich všetkým na svojej stránke, ale aj na Portáli otvorených dát SR.

Postupom času tam zmigrovali údaje o objednávkach napríklad za rúška pre zamestnancov, zverejnených zmluvách napr. na zalievanie mestskej zelene, ale aj o faktúrach, petíciách, platoch a odmenách, zozname dotácií, počte občanov v jednotlivých rokoch, počte občanov podľa ulíc a mestských častí či o prevádzkach fungujúcich v meste.

Časom sa dáta stali také presné a dobre spracované, že si samosprávu všimli aj mladí nadšenci z Fakulty informatiky STU. Primátorku oslovili s ponukou organizácie IT hackhatonu otvorených dát – súťaž IT nadšencov, kde z otvorených dát o samospráve dokážu vytvoriť šikovné zlepšováky pre mladých i seniornejších obyvateľov, turistov ale i samosprávu samotnú. Tak sa stalo, že v meste vznikli aplikácie ukazujúce voľné parkovacie miesta, potrebu odvozu odpadu, prehľadný zoznam kultúrnych a športových podujatí, ale napr. aj o zoznam hlasovaní poslancov v prehľadných grafoch a filtroch, zoznam a stav mestského majetku a mnoho ďalších projektov skvalitňujúcich život obyvateľov v meste.

Absolútnym víťazom boli dve špecifické riešenia. Mesto má už dlhodobo problém s nedostatkom sociálnych pracovníkov starajúcich sa o čoraz staršiu populáciu, ale aj s nedostatkom financií na vybudovanie denného stacionáru. Chlapcom z STU sa počas hackhatonu podarilo z dostupných dát zistiť, že najviac seniorov žije v mestskej časti Soví vŕšok – až 60%. Mesto tam má nepoužívanú budovu, ktorá je vhodná ako pracovisko pre sociálnych pracovníkov, ktorí budú takto ku klientom oveľa bližšie. Zároveň je budova vhodná aj ako miesto záchrannej služby a z dlhodobého hľadiska by bolo ideálne do nej presťahovať aspoň jedného obvodného lekára. Čo však primátorka ocenila najviac bol záujem médií. Predsa len, na Slovensku sa verejnosti zatiaľ otvorilo len 7,8% miest. Transparentkovo je teda jedným z jedenástich. Všimla si to aj firma Pomôžme seniorom, s.r.o., ktorá mesto oslovila s ponukou testovacieho projektu. Osamelým seniorom v meste rozdá náramky monitorujúce životné funkcie vybavené tlačítkom na privolanie pomoci. Nadšenie primátorky a poslancov sa takmer rovnalo nadšeniu prepracovaných sociálnych pracovníkov. Najmä keď vďaka včas vyslanému signálu z náramku pomohli pánovi Aladárovi, ktorý nešťastne spadol a narazil si panvu.

Druhé riešenie ocenili všetky transparentkovské domácnosti. Zastupiteľstvo odhlasovalo nákup 50 snímačov naplnenosti kontajnerov a vybudovanie uzavretých a uzamykateľných stojísk na vysporiadaných pozemkoch pri panelákoch a bytovkách v meste. Každej bytovke prislúcha jedno stojisko. V meste sa síce nachádza 500 kontajnerov, ale na viac ako 50 snímačov peniaze neboli. Vďaka skúsenostiam z ostatných otvorených samospráv, primátorka použila trik od kolegov zo stredného Slovenska. Snímače v kontajneroch nechala po 3 mesiacoch rotovať po celom meste. Za 2,5 roka tak mala samospráva k dispozícii presné informácie o tom ktorá bytovka produkuje aké množstvo odpadu a kde sa koľko recykluje. Súčasne so spustením masívnej kampane o recyklácii, kde vedenie mesta vysvetlilo obyvateľom, že platí len za odvoz komunálneho odpadu a nie recyklovaného, obyvatelia pochopili, že čím viac budú separovať, tým zriedkavejšie naplnia nádobu na komunál, a teda v konečnom dôsledku bude môcť zastupiteľstvo a primátorka znížiť dane za odpad.

Tak si to predstavte, nová radná pani a jej zbor dokázali za 2,5 roka dostať Transparentkovo na mapu najtransparentnejších miest Slovenska. Teraz z toho ťaží celá komunita. Primátorka ani poslanci sa nemusia báť o znovuzvolenie. Obec kontrolujú jej obyvatelia, ale aj mimovládne organizácie a vďaka ušetreným prostriedkom sa podarilo vytvoriť aj nové malé centrum zdravotnej starostlivosti na Sovom vŕšku. Stačilo len požiadať o pomoc z EÚ a byť správne nastavený.

Transparentkovo je transparentné. Buďte ako Transparentkovo. Výzva tu.