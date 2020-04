Generačná chudoba Rómov - krok po kroku

Darmo budeme učiť rómske dieťa hygienickým návykom v novej škôlke, pokiaľ príde domov a nemá si kde umyť ruky.

Koronakríza nám pripomenula viaceré známe problémy. Chvíľu sa zdalo, že primárne ohnisko nákazy sa presunie z hlavného mesta do menej sanitárnych oblastí priaznivejších na rýchle šírenie vírusu - rómskych osád.

V roku 2019 nemalo k pitnej vode prístup stále 6% obyvateľov osád, 16% má pitnú vodu len z vlastnej studne, 10% z verejnej studne a približne len 68% má zavedený vodovod. Pre porovnanie – 90% populácie Slovenska má prístup k verejnému vodovodu.

Testovanie na Covid-19 v jednej z rómskych osád

Bolo by neradostné, keby po pandémii diskusia o zlých sanitárnych podmienkach v osadách opäť skĺzla do roviny kultúrno-etických vojen, debate o nelegálnosti „chatrčí“, sociálnych dávkach a tzv. „rómskom mýte“ (od slova mýtus). Očakávajme, že nejeden predstaviteľ verejnej moci skĺzne aj k populizmu a tému sa pokúsi zneužiť na to či ono. Pre týchto máme našťastie prichystanú štúdiu Anny Jurovej popisujúcu do akej miery si za „rómske osady“ môžeme sami (rozumej: majoritná spoločnosť).

Rómsky kočovný voz (Pinterest)

Najprv sme z nich spravili osobných remeselníkov a kopáčov pre šľachtu (14. – 17.storočie). Potom ich tu začalo byť na náš vkus veľa, tak sme novým zakázali vstup a starých sme "odubytovali" na odľahlé nehostinné pozemky (obdobie protihabsburských povstaní). Vladárske duo Mária Terézia a Jozef II. dali stopku rómskemu kočovníctvu a pokúsili sa o integráciu. Práve v 18. storočí vzniklo najviac osád. V 19. storočí vďaka novému, usadlíckemu, životnému štýlu počet Rómov začal stúpať a v roku 1893 bol vykonaný aj celouhorský súpis tejto menšiny. Podľa uvedeného súpisu v 52 percentách žili rómski obyvatelia mimo obce (segregovane) a v prípade územia Slovenska boli štatistiky ešte omnoho nepriaznivejšie. V 1. ČSR sa s osadami mohlo na obecných pozemkoch manipulovať rôzne – napr. presúvať z úrodnejšej na menej úrodnú pôdu. O osude Rómov počas Slovenského štátu len toľko, že aj tých ktorých nacisti a Tisov režim nestihli vyvraždiť, boli presunutí do zriadených osobitných osád na odľahlých miestach.

Porajmos (rómsky holokaust). Rómski väzni v pracovnom tábore Belzec. (History Collection)

Socializmus sa rozhodol „integrovať“ – v praxi to znamenalo zrušenie osád, presídlenie do sídliskových bytov medzi majoritnú spoločnosť. Okrem sprievodných násilností bol však problém aj v „destinácii integrácie“ – lokality Slovenska s nedostatkom pracovných príležitostí a existenčných možností, čo v konečnom dôsledku viedlo k zhoršeniu ich situácie. Po roku 1989 boli v rámci transformácie hospodárskej podstaty štátu zo socialistickej na trhovú Rómovia prepúšťaní z práce medzi prvými. Došlo medzi nimi k vysokej nezamestnanosti a k strate pracovných príležitostí. V dôsledku straty zamestnania a pracovných príležitosti potom veľká časť z nich nemala z čoho platiť náklady na bývanie a postupne sa začala prepadávať do chudoby. Dochádzalo k devastácii domov, bytov, aj k presunu do chatrčí. Strata pracovných príležitostí priniesla so sebou stratu pracovných návykov a pracovných zručností. Ocitli sa v bludnom kruhu nedostatku každého druhu.

Generačná chudoba rómov (The Independent)

Tento nedostatok nazývame generačná chudoba a jej prehlbovanie pozorujeme už tri desaťročia. Ťažko čakať od dieťaťa, ktoré v piatich rokoch prvýkrát vidí vodovodný kohútik, že bude recitovať Kukulienku spamäti. Darmo budeme učiť rómske dieťa hygienickým návykom v novej škôlke, pokiaľ príde domov a nemá si kde umyť ruky.

Prístup k čistej vode je základné ľudské právo a malo by byť jednou z priorít každej vlády zabezpečiť svojim obyvateľom tento štandard. Slovensku v čase korony našťastie pomáha aj EÚ. Vďaka jej fondom môžu obce z Atlasu rómskych komunít pre svojich obyvateľov (Rómov i neRómov) vybudovať miestny vodovod, vodný zdroj, výdajné miesto či upraviť povrchovú vodu.

Bola by škoda neurobiť prvý a najdôležitejší koncepčný krok pri riešení rómskej generačnej chudoby.