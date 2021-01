Štefan Holý plánuje umožniť rozkrádanie verejných financií

​Podpredseda vlády postavil svoju novelu zákona o verejnom obstarávaní na neexistujúcom informačnom systéme a na princípoch ťažkého Mečiarizmu. Že návrh je zlý mu odkázali ministri aj Generálna prokuratúra.

Čo hrozí, ak novelu Štefan Holý s Borisom Kollárom pretlačia?

V najbližších rokoch na Slovensko príde približne 7 miliárd eur z fondu obnovy. Aby sme ich minuli, musíme efektívne, transparentne a hospodárne súťažiť všetky nákupy. Na hospodárne zaobchádzanie s prostriedkami z európskej pokladne si potrpí aj Európska komisia. Ak by prešla škodlivá novela podpredsedu Holého, znamenalo by to prakticky zrušenie obstarávania pri nákupoch za európske peniaze. Návrh novely odstraňuje transparentné nakupovanie z verejných financií, ruší podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou (o nich nižšie), zavádza používanie systému, ktorý ešte nikto nevyvinul a nevieme, koľko stojí. Obstarávanie ponecháva na uvážení verejných obstarávateľov, a to aj napriek tomu, že všetky štátne i mimovládne organizácie upozorňujú na korupčné praktiky niektorých hráčov vo verejnej sfére. Ak by sme nakupovali podľa nej, pre euroinvestície na Slovensku by to znamenalo dve veci: 1. – mnoho súdnych alebo administratívnych sporov; 2. – vracanie peňazí, krachujúce podniky a v podstate minimálny rozvoj v každej sfére verejného života.

Zrušenie podlimitného obstarávania

Keď nakupujete za verejné peniaze, môžete postupovať rôznymi spôsobmi. V závislosti od ceny, za ktorú nakupujete, súťažíte zákazky nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou. V praxi to znamená, že ak plánujete stavať za viac ako 5,35 milióna idete podľa najprísnejších pravidiel – nadlimitná zákazka. Ak staviate napríklad chodník od 180.000 do 5,35 milióna, ide o podlimitnú zákazku s tiež prísnymi pravidlami. A ak je to pod 180.000 ide o zákazku s nízkou hodnotou. Ceny sa ešte líšia pre stavby, tovary, služby a napr. potraviny. Princíp je však rovnaký.

Holého novela odstraňuje pravidlá a ich kontrolu pre podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou. Znamená to, že všetky stavby do 5,35 milióna eur by sa z verejných peňazí dali stavať „len tak“. Samozrejme, po preverení si ceny v systéme, ktorý nie len že nefunguje, ale ani neexistuje.

Pre ilustráciu, ak by ste chceli stavať napríklad dom kultúry v obci, môže to postaviť váš kamarát či príbuzný, ktorý podniká v stavebníctve. Stavbu v hodnote 2 milióny eur môže dvojnásobne predražiť a vám dať napr. štvrtinu z ceny. Pol milióna eur. Pre tovary a služby je to o niečo menej, ale v zásade všetko čo je lacnejšie ako 139.000 EUR by sa dalo nakúpiť „napriamo“. Lokálni oligarchovia by začali rozširovať svoje živnosti – o čistiace prostriedky, papier, marketing, zimnú údržbu, letnú údržbu, kosenie. Ako za Mečiara. Pár ľudí s dobrými známosťami by zbohatlo. My ostatní by sme sa chopili žobráckej palice. A s nami slovenská ekonomika.

Systém, ktorý neexistuje, ale musíme ho používať

Viackrát som spomenul systém, ktorý tvorí opornú kostru Holého novely. Podobných systémov už máme niekoľko. Napr. EKS (Elektronický kontraktačný systém), ktorý má v pôsobnosti Ministerstvo vnútra, samotné ÚVO má systém EVO resp. IS ZÚ a existujú ešte aj súkromné systémy ako e-lena.sk či ezakazky.sk. Načo by nám teda bol ďalší, nevedno. Ten, kto túto novelu pripravoval navyše buď úmyselne klame alebo nevedomky zavádza. Novela totiž nikde nevyčíslila cenu za vývoj a správu nového systému. Napriek tomu sa v doložke vplyvov píše: „Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy“. To si neviem vysvetliť, keďže napr. správa spomínaného EKS nás mesačne stojí 250.000 EUR. Už len spomeniem, že tento systém stále nie je funkčný a novela má byť účinná od augusta a nepočíta ani len s prechodným obdobím užívateľnosti systému.

Ako by to vyzeralo v praxi?

Ak ste sa dočítali už sem, skúsim vám uviesť skutočný príklad z vlastnej praxe.

Školy pomaly už rok vyučujú dištančným spôsobom. Na to treba aj dostatočné technické vybavenie, ktoré im často chýba. Našťastie, vďaka EÚ fondom sa pomaly technika dostáva aj tam, kde ju je treba.

Na jednej strednej škole začali obstarávanie v novembri 2019. Kým prebehli všetky kontroly, bol júl 2020 a škole prišla zamietavá odpoveď: „peniaze na technické vybavenie nie je možné čerpať, pretože víťazná firma je v konflikte záujmov s podpredsedom samosprávneho kraja“. Stalo sa, že zriaďovateľ školy – samosprávny kraj, chcel tieto peniaze vyčerpať na nákup techniky tiež a pre školu nezostalo.

Podpredseda VÚC mal rodinného príslušníka, ktorý obchoduje s PC a chcel mu prihrať 50.000 eurovú zákazku. “Náhodou“ ju tento rodinný príslušník aj vyhral a podpredseda VÚC podpísal čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov. Vďaka Ministerstvu školstva sa na konflikt záujmov prišlo a ku kúpe techniky nedošlo. Bohužiaľ, na všetko doplatila škola, jej učitelia a žiaci, ktorí sa k potrebnej výpočtovej technike nedostali.

Keby prešla novela z dielne SME Rodina, tento príbeh by skončil inak:

Kraj by sa v novom systéme, ktorý pán Holý navrhuje zriadiť, pozrel koľko odhadom stojí technika a následne by ju kúpil – nie od niekoho v tomto novom systéme (ktorý neexistuje), ale od kohokoľvek, teda napríklad od rodinného známeho podpredsedu kraja a na nič by sa neprišlo.

Tam by však obchody s rodinným známym nemuseli skončiť. Vďaka dodatkom by sa obchod mohol vyšplhať aj na 60.000, 70.000 alebo viac eur. Novela podpredsedu vlády síce hovorí, že prvotný nákup sa musí držať ceny stanovenej systémom, ale odstraňuje zo zákona slovo „dodatok“ a aj možnosť kontroly. Prakticky by sa pôvodná zmluva na „pevnú“ cenu dala dodatkovať donekonečna. Rozkrádanie by bolo bezbrehé a nekontrolovateľné.

Čo bude ďalej?

Štefan Holý dal na pripomienkovanie svojho diela len tri týždne (aj to počas Vianoc). Odborná verejnosť, ale aj rezorty a mimovládne organizácie mu napriek krátkej lehote, pandémii a sviatkom stihli poslať 430 strán pripomienok. Navyše, viac ako 1.000 profesionálov, ktorí sa venujú verejnému obstarávaniu, podpísalo hromadnú pripomienku za zachovanie podlimitných zákaziek.

Podpredseda vlády hovorí, že ide o zníženie administratívnej záťaže, čo by iste dosiahol, ale s vaničkou by vylial aj dieťa. Je neprípustné, aby sme znižovali byrokraciu za cenu straty transparentnosti a hospodárnosti. Všetky krajiny EÚ okolo nás majú takéto pravidlá zavedené. Nachvíľu by sme mali v EÚ hanbu, potom by nám k nej pridali zastavenie vyplácania eurofondov.

Profesionáli venujúci sa obstarávaniu sa spojili pre dobrú vec. Naposledy, keď tak urobili iné profesie -lekári či učitelia, podarilo sa im dosiahnuť zmenu. Verím, že vďaka verejnému tlaku budeme úspešní aj my a vy spoločne s nami.

Dovolím si tvrdiť, že tak zle pripravená novela môže byť buď len zámerom okrádať štát, alebo naozaj obrovská neschopnosť a neznalosť podpredsedu vlády. Niet sa čo diviť, Holý už v minulosti získal zákazku od štátu za 350.000 za zvláštnych okolností. Podľa vyjadrení prokuratúry, šéfa ÚVO, ZMOSu ale aj Únie profesionálov verejného obstarávania či Ministerstva investícií, a mnohých ďalších by táto novela naozaj nemala uzrieť svetlo sveta.